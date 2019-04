Baustelle an der B 236: Verkehr fließt am Mittwoch einspurig

Straßen.NRW prüft Stützwände

+ © Heyn Diese Stützwände der B 236 zur Lenne in Höhe Elverlingsen sollen in der nächsten Woche von Straßen.NRW untersucht werden. Dafür wird eine Ampelanlage eingerichtet. © Heyn

Werdohl – Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Behinderungen an der B 236 in Werdohl einstellen: Wie Straßen.NRW mitteilt, werden am Mittwoch, 17. April, entlang der Bundesstraße auf Höhe des Kraftwerks Elverlingsen die Stützwände geprüft.