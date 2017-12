Straßenbeleuchtung in der Borbecke defekt

+ © dpa Symbolbild © dpa

Werdohl - In der Borbecke ist es momentan dunkel: Pantelis Haritides, Elektromeister des Baubetriebshofes der Stadt Werdohl, meldete gestern den Ausfall der Straßenbeleuchtung im Bereich Borbecke, am Carl-Borbeck-Weg und an der B 229 nach Lüdenscheid.