Für Steingartenbesitzer wird es ungemütlich 

Rückbautipps vom Profi

Steingärten stehen unter verschärfter Beobachtung der Landesregierung.

Werdohls Sozialdemokraten haben die Initiative ergriffen und sanft auf den Rückbau von Schottergärten aufmerksam gemacht, indem sie die Tipps des Naturschutzbunds auf der Homepage der Stadt verlinken lassen wollen. Harald Rösner macht auf besonders auffällige Gärten dieser Art im Bereich Stadionstraße und im Bereich des Repkerings aufmerksam

Werdohl – Das Land NRW stärkt aktuell die Kommunen bei der Durchsetzung des Schottergärtenverbots, indem es die Rechtsgrundlage schafft. Die Bauordnung wird geändert und deshalb kann jede Stadt und Gemeinde Grundstückseigentümer zum Rückbau auffordern.

In der Kritik stehen jene Gärten, weil der Abfluss stärkerer Regenfälle durch sie behindert wird und weil sie keinen Lebensraum für Insekten bieten. Das Naturschutzzentrum Märkischer Kreis bietet am Samstag, 8. Juli, einen Workshop zur Gestaltung insektenfreundlicher Gärten an.

Nachgefragt bei dem dort beschäftigten Gärtner Volker Knipp: „Ein Rückbau muss keine Verschlechterung darstellen. Auch nicht für faule Gärtner“, erklärt der Experte. „Viele haben Respekt vor der Entsiegelung, weil sie Mühe macht. Die Steine müssen abgetragen werden, die Folie darunter entfernt. Das ist für Privatleute ein Kraftaufwand, der in die Arme geht. Aber man muss die Steine nicht zwangsläufig entsorgen, im Gegensatz zu der Folie. Als Haufen kann man sie auch noch einsetzen, auch punktuell. Nach der Wiederbefüllung mit Erde ist es sinnvoll, die Fläche dicht zu bepflanzen.“

Bequemen Gartenbesitzern rät Volker Knipp zu Stauden wie dem Storchschnabel. „Der ist pflegeleicht und ein guter Bodendecker. Eine Pflanze, die gut aussieht und auch Begleitkräuter (Unkraut sagen wir im Naturschutzzentrum nicht) fernhält.“ Wo wieder richtiger Boden mit Erde hergestellt ist, ist schon mal ein Klimaschutzaspekt erfüllt. Wer obendrauf noch etwas für Insekten tun möchte, kann am 8. Juli nach Lüdenscheid kommen und sich Tipps aus erster Hand holen von Volker Knipp.

Der Storchschnabel ist Volker Knipps Top-Empfehlung für Gartenbesitzer, die eine Pflanze suchen, die etwas her macht und gleichzeitig pflegeleicht ist. Insektenfreundlich ist die Staude obendrein.

Der entpuppt sich im Gespräch als Staudenfan. „Es gibt sehr schöne heimische Arten. Am besten nimmt man offenbleibende, sodass unsere Freunde, die Bienen, gut an den Blütenstaub herankommen.“

Auch bei Zierpflanzen gilt, maximal halbgefüllte Blüten auszuwählen, um Insekten Zugang ins Innere zu gewähren. „Darüber hinaus hat auch ein unaufgeräumter Garten Charme. Totholzhaufen als Nisthilfe und Brennesseln kann man attraktiv arrangieren. Und man kann sich mal über ein Sandarium schlau machen: offene Stellen, die mit Sand aufgefüllt werden.“

Über einen kleinen Teich freuen sich die Libellen, und auch die viel gefürchteten Hornissen können im Garten nützlich sein: „Sie sind Feinde der unbeliebten Wespen. Solange man ihnen nicht direkt vorm Fenster oder dem Hauseingang einen Lebensraum gibt, ist es überlegenswert, auch Hornissen willkommen zu heißen“, erklärt Knipp.

Insektenfreundlich gestalten könne man auch Balkone und Terrassen. „Wichtig ist, dass Spritzmittel vermieden werden“, betont der Gärtner.