„Stitzen“ für die schönsten Töne

Von: Carla Witt

Der frisch gegründete Chor der Albert-Einstein-Gesamtschule richtet sich an Schüler aller Altersgruppen und wird mit Freude angenommen. © Hornemann

Werdohl – „Kommt rein!“ ermutigt Musiklehrerin Gabriele Wurm jeden, der montags im Musikzimmer durch die offene Tür lugt. Schon einige Schüler haben sich locken lassen und so ist die Albert-Einstein-Gesamtschule an einen neuen Chor geraten.

Die einen wollen lieber erst mal schauen und zuhören, doch wenn Gabriele Wurm die ersten beschwingten Töne anstimmt, bleibt niemand lange still sitzen. Die gute Resonanz freut die Pädagogin enorm: „Singen macht Spaß und ist auch für unsere Schüler wichtig. Denn wer singt, kann sich besser konzentrieren und Musikalität wirkt sich sogar positiv auf die Mathe-Noten aus.“

Der Chor ist erst wenige Wochen jung und wurde im zweiten Schulhalbjahr Ende Januar gestartet. Anfangs hatten sich zehn Schüler aus der fünften und sechsten Klasse eingefunden, mittlerweile sind mehr dazugekommen und auch ein Teil des Lehrerkollegiums macht mit. „Wir sind aber für alle Altersgruppen offen und man kann jederzeit problemlos einsteigen“, betont Gabriele Wurm, die den Chor anleitet und auch am Klavier begleitet. Der Chor probt montags ab 12.30 Uhr in der Pause und die Mitwirkenden planen langfristig auch Auftritte, zum Beispiel bei der Verabschiedung der Zehntklässler oder der Abiturienten: „Wir möchten uns ins schulische Leben einbringen.“

Bewegung ist eine Wohltat für eine kräftige Stimme. Deshalb geht der Körper mit den Tönen mit. © Hornemann, Ina

Zum Auftakt hat Gabriele Wurm einfache Lieder ausgesucht wie „Sing together“. Nach und nach erweitert sie das Repertoire um deutsche, englisch und auch spanische Lieder.

Alan, zehn Jahre, singt seit fast zehn Jahren für sich und in der Familie und ist Ende Februar neu dazugestoßen. Carlotta, zehn Jahre, hat Chorerfahrung aus ihrer alten Schule mitgebracht und freut sich, dass sie nun an der AEG lernt, was man mit seiner Stimme alles machen kann. Gabriele Wurm beginnt die Chorstunde mit Übungen, die die Stimme aufwärmen. „Das ist wie beim Sport, da kann man ja auch nicht gleich mit einem 100-Meter-Lauf loslegen.“

Jeder Muskel sei wichtig beim Singen, erklärt die Musiklehrerin, die beim Singen das „stitzen“ empfiehlt: Das ist eine Mischung aus stehen und sitzen, ganz vorne auf dem Stuhl mit geradem Rücken. „Mit der Haltung kann man am besten atmen.“