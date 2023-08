Nach Starkregen: Keller im Haus der Diakonie unter Wasser

Von: Volker Griese

Teilen

Unter anderem das Lager für Haushaltswaren wurde überschwemmt. © Griese

Der Starkregen am frühen Dienstagmorgen hat im Haus der Diakonie in Werdohl beträchtlichen Schaden angerichtet. Das hat Folgen für die Hilfsangebote in den nächsten Wochen.

Werdohl – „Als wir die Tür oben aufgemacht haben, konnten wir es schon riechen“, beschrieb Carsten Schulz, Koordinator des Diakonischen Werks, was die Helfer am Kirchenpfad vorfanden: Der Starkregen hatte Wasser aus der Kanalisation durch einen Bodenablauf in die Kellerräume gedrückt, die als Lager und für die Fundgrube genutzt werden. Vor allem das Lager für Haushaltsgegenstände war betroffen; dort stand die schmutzige und stinkende Brühe zentimeterhoch und hatte auf dem Boden abgestellte Kartons aufgeweicht. Auch in das benachbarte Lager für Elektrogeräte war das Abwasser gelaufen, hatte dort aber weniger Schaden anngerichtet. Glück im Unglück hatte die Diakonie auch im Hinblick auf die Fundgrube: Dort war nur der Eingangsbereich betroffen.

Die Überschwemmung hat nun Auswirkungen auf die Öffnungszeiten vor allem der Fundgrube: Das Sozialkaufhaus kann bis auf Weiteres nicht öffnen. „Wir müssen jetzt erst einmal alles ausräumen und reinigen“, erklärte Schulz. Erst ab 25. September könnten die Fundgrube und die Annahmestelle der Fundgrube wieder betrieben werden.

Probleme sind nicht neu

Immerhin: Weil nur die Kellerräume betroffen sind, können die Angebote in der oberen Etage aufrecht erhalten werden. So kann beispielsweise auch das Frühstücksangebot am Donnerstag (17. August) wie gewohnt stattfinden, ebenso die sogenannte kleine Tafelausgabe an diesem Donnerstag, 17. August, und das Mittagsangebot „Iss was“ am Freitag (18. August). Auf die Tafelausgabe am Donnerstag, 24. August, habe die Überschwemmung auch keinen Einfluss, betonte Schulz.

Probleme mit einem Rückstau aus der Kanalisation sind in dem Altbau, der der Evangelischen Kirchengemeinde gehört, nicht neu. Zuletzt habe es das 2022 gegeben, blickt Schulz zurück. Das bestätigt auch Baukirchmeister Sebastian Kober, betont aber gleichzeitig: „Wir haben das seinerzeit durch eine Fachfirma beheben und prüfen lassen. Alles war wieder in Ordnung.“ Das werde auch diesmal geschehen, gegebenenfalls unter Hinzuziehung eines weiteren Fachunternehmens.