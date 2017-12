Stimmungsvolle Weihnachtsbilder gesucht

Werdohl - Unsere Zeitung sucht die schönsten Weihnachtsbilder aus Werdohl, Neuenrade und Balve, die dann rund um das Fest veröffentlicht werden sollen.

Ihnen ist mit dem Smartphone oder Kamera ein besonderer Schnappschuss eines weihnachtlich geschmückten Hauses oder ein sehenswertes Foto der liebevoll gestalteten Adventsdekoration gelungen?

Dann schicken Sie diese Fotos zur Veröffentlichung in unserer Zeitung bitte bis zum dritten Adventssonntag, 17. Dezember, per E-Mail an die Adresse sv@mzv.net.

Neben dem Foto als Anhang, sollte die E-Mail auch den Namen des Fotografen sowie möglichst einen kurze Beschreibung enthalten, was auf dem Foto zu sehen und wo dieses aufgenommen worden ist.

Die Redaktion freut sich auf viele Einsendungen.