Stiller Protest gegen die Deutsche Bahn

Werdohl - Reiner Müller vom Heimat- und Geschichtsverein hat das Modell des Ütterlingser Bahnviadukts, das im Stadtmuseum ausgestellt ist, jetzt an die tatsächliche Situation vor Ort angepasst.

Das Mauerwerk der Brücke hat er mit kleinen Büschen versehen. Damit will Müller stille Kritik üben an der Deutschen Bahn, die einen Rückschnitt der Vegetation erst Anfang 2021 vornehmen will und eine gründliche Sanierung des Bauwerks sogar erst für die Zeit nach 2025 in Aussicht gestellt hat.

Müller: „In Lenhausen gibt es ein fast baugleiches Viadukt, das die Bahn wieder schön hergerichtet hat. Warum geht das nicht auch bei uns?“