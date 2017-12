Steinbruch Ütterlingsen: Illegale Müllkippe wird beseitigt

+ © Griese Die illegale Müllkippe am Ütterlingser Steinbruch soll durch ein Unternehmen beseitigt werden. © Griese

Werdohl - Die illegale Müllkippe am Steinbruch an der Schlacht soll demnächst durch ein Unternehmen beseitigt werden. Das erklärte Thomas Schroeder, Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung, am Montag in der Sitzung des Hauptausschusses auf Anfrage von CDU-Politiker Dirk Middendorf.