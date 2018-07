Immer weniger Einbrüche in Werdohl

Werdohl - Die Zahl der Einbrüche in Werdohl hat einen neuen Tiefststand erreicht. 2013 und 2014 waren es jeweils 31, 2015 sogar 39. Auf 29 Einbrüche ging die Zahl 2016 zurück. Voriges Jahr waren es sogar nur noch 23.

Zahlen für 2018 lägen noch nicht vor, aber die Tendenz sei weiter rückläufig, teilt die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung mit.

In rund der Hälfte der Fälle – 12 – blieb es beim Versuch, sagt Polizei-Pressesprecher Marcel Dilling. Damit liege Werdohl im Landesschnitt, verrät der Polizeioberkommissar. „Dass es so häufig beim versuchten Einbruch bleibt, führen wir auf mehrere Gründe zurück“, überlegt der Polizist.

„Zum einen sind viele Bürger unserem Aufruf gefolgt, nicht damit zu zögern, uns unter der 110 anzurufen, wenn sie etwas Verdächtiges sehen. Man achtet mehr aufeinander. Dadurch gehen bei uns viele nützliche Hinweise ein“, führt Dilling aus.

Aufklärungsarbeit trägt Früchte

Weiter erläutert er: „Zum anderen scheint die permanente Aufklärungsarbeit der Polizei Früchte zu tragen. Viele Bürger haben nachträglich für eine bessere Sicherung ihrer Wohnungen und Häuser gesorgt und machen es den Tätern damit zunehmend schwerer.“

Der Polizei-Pressesprecher unterstreicht noch einmal: „Zögern Sie nicht, die 110 zu wählen, wenn Ihnen etwas seltsam vorkommt. Der Anwohner einer Straße weiß am besten, wer dort hingehört und wer nicht.“

Darüber hinaus könnten sich Bürger, denen das Thema Sicherheit in den eigenen vier Wänden am Herzen liegt, jederzeit kostenlos von einer der Kriminalpräventionsdienststellen der Polizei beraten lassen. „Bei uns sind das die Kollegen Thomas Groß-Hohnacker und Michael Schneider, die unter Tel. 0 23 72 / 90 99 55 10 und Tel. 0 23 72 / 90 99 55 11 zu erreichen sind“, sagt Dilling.

Trotz aller falschen Kriminalitätsmeldungen im Internet könne der Polizeioberkommissar „keine Hysterie in der Bevölkerung ausmachen“. Die Bürger seien schlicht aufgeklärter und wachsamer geworden – und das sei auch gut so.

Unterschiedliche Täter-Typen

Nicht jeder Einbruch sei derweil gleich. Dilling listet auf: „Es gibt mehrere Täter-Typen. Da ist zum einen der spontane Täter, der adhoc Taten verübt, um die Beute schnell umzusetzen und damit beispielsweise seien Drogenkonsum zu finanzieren.“

Weiter erläutert der Experte: „Darüber hinaus gibt es Banden, vornehmlich aus dem osteuropäischen Raum, die gezielt Wohngebiete aufsuchen und dort ihre Taten verüben.“ Doch auch diese Täter handelten in gewisser Weise spontan: „Erkennen sie bei ihrer Fahrt durch ein Wohngebiet, dass in einem Haus offenbar gerade niemand zuhause ist, steigen sie ein. Sie suchen und erkennen Gelegenheiten.“

Dilling unterstreicht: „Der Fall, dass jemand wochenlang ein Objekt ausbaldowert, um dort einen Einbruch zu verüben, ist sehr selten und die absolute Ausnahme.“ Zur Lage vor Ort sagt der Polizist: „In Werdohl ist das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden maximal geringfügig niedriger als in anderen Orten, was an der schlechteren Anbindung an die Autobahn liegt.“