Stark alkoholisierter Mann schlägt wild um sich: Zwei Polizisten verletzt

Von: Jona Wiechowski

Teilen

Am frühen Samstagmorgen wurden zwei Polizisten bei einem Einsatz in Werdohl verletzt. © Karl-Josef Hildenbrand

Streitigkeiten in der Werdohler Feldstraße sind am frühen Samstagmorgen eskaliert. Zwei Polizeibeamte wurden verletzt, nachdem ein 30-Jähriger wild um sich geschlagen und getreten hatte.

Werdohl - Ein Vorfall in einem Haus an der Werdohler Feldstraße am Samstagmorgen sorgte für Aufsehen. Zeugen meldeten kurz nach 5 Uhr morgens Streitigkeiten und Beschwerden über eine Person, die Anwohner belästigte und das Haus nicht verlassen wollte. Als die Polizei vor Ort eintraf, wandte sich die Aggression des 30-jährigen Mannes unmittelbar gegen die Beamten.

Mann schubst Polizisten und spuckt ihm ins GEsicht

Trotz mehrfacher Aufforderung weigerte sich der laut Polizei stark alkoholisierte Neuenrader, das Haus zu verlassen. „Stattdessen schubste er einen Polizisten und spuckte ihm ins Gesicht.“ Es bedurfte mehrerer Beamter, um den Mann zu überwältigen, da er sich mit Händen und Füßen wehrte. „Er schlug und trat wild um sich und verletzte dabei zwei Beamte leicht“, heißt es im Polizeibericht.

Der Mann wurde schließlich in Gewahrsam genommen, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. Nun muss er sich unter anderem wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten, berichtet die Polizei weiter.

Unbekannte werfen Scheiben bei leerstehendem ein

Am Vortag, Freitag zwischen 15 und 21.30 Uhr, war es zu einem weiteren Vorfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatten Unbekannte in diesem Zeitraum die Fensterscheibe eines leerstehenden Hauses an der Schlacht eingeworfen. Jetzt fragen die Beamten: „Wer hat die Tat gesehen?“ Hinweise nimmt die Wache Werdohl entgegen.

Einen spektakulären Einsatz gab es in Schalksmühle. In tiefster Nacht hatte ein Unbekannter einen Molotowcocktail in eine Garagenzufahrt geworfen und verschwand. Ein Zeuge alarmierte den Hausbesitzer – und verschwand ebenfalls.