Ratsfraktionen laden zum Bürgerfrühschoppen

+ © Ludwig Wilhelm Jansen (von links/SPD), Thorsten Hänel (WBG) und Jürgen Neumann (FDP) präsentieren die Preise für die Tombola beim Bürgerfrühschoppen. © Ludwig

Werdohl - In weniger als zwei Wochen ist es wieder so weit: Nach langer Pause veranstalten die Ratsfraktionen wieder einen Bürgerfrühschoppen in Werdohl.