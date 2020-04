Trotz Corona umarmen und trösten

+ © Witt „Wir vermissen Euch!“ – Diese Botschaft an der Tür der Kita Gernegroß gilt für alle Werdohler Einrichtungen und richtet sich an die Mädchen und Jungen, die während der Corona-Krise nicht in den Kindergarten gehen dürfen. © Witt

Werdohl – In ganz kleinen Schritten in Richtung Normalität: Was ab Montag in den Grundschulen zunächst für die Viertklässler ermöglicht werden soll, ist für die Werdohler Kindergartenkinder vorerst noch keine Option.