Fördergeld: Für Verschönerung statt für günstige Mieten

Von: Carla Witt

Aus dem Sofortprogramm Innenstadt sind 200 000 Euro übrig. Dieses Geld möchte die Verwaltung an anderer Stelle ausgeben – und hat einen Umwidmungsantrag gestellt. © PLEUL

Die Verwaltung stellt einen Umwidmungsantrag für 200 000 Euro aus dem Sofortprogramm Innenstadt.

Werdohl – 200 000 Euro sind aus dem Sofortprogramm Innenstadt des NRW-Heimatministeriums noch übrig – insgesamt 570 000 Euro hatte die Stadt Werdohl aus diesem Fördertopf erhalten. „Für dieses Geld haben wir einen Umwidmungsantrag gestellt“, berichtete Fachbereichsleiter Thomas Schroeder in der vergangenen Woche während der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung im Rathaus.

Förderbereich ausweiten

Zur Erinnerung: Mit dem Geld aus dem Sofortprogramm Innenstadt waren unter anderem leerstehende Ladenlokale angemietet worden, um sie dann zu sehr günstigen Konditionen an Dritte weiterzuvermieten. Mit den restlichen 200 000 Euro wolle man nun „einen größeren Bereich bespielen“, erklärte Schroeder. So habe man beispielsweise daran gedacht, die Mittel an der Brücke Altenaer Straße einzusetzen. „Das hat beim Fördergeber aber nur begrenzte Begeisterung ausgelöst,“ berichtete der Fachbereichsleiter. Nun sei geplant, den Förderbereich zumindest bis zur Lenne auszuweiten.

Verlängerungsantrag für „Naturerlebnis Lennebogen“

Mit Blick auf die Mittel für den „Naturerlebnis Lennebogen“ habe man einen Verlängerungsantrag gestellt, erläuterte Schröder. Eigentlich hätten alle dazu gehörenden Arbeiten bereits bis zum 31. März beendet sein müssen. Doch wäre das gerade in diesem Fall nicht sinnvoll gewesen, unterstrich der Fachbereichsleiter. „Rasen sollte man zum Beispiel im April einsäen, wenn es vom Zeitpunkt her auch für das Wachstum passt.“

Födergebern und Fördernehmern Arbeit ersparen

Ohnehin sei der Durchführungszeitraum für diese umfangreiche Gestaltungs- und Verschönerungsmaßnahme in der Stadt, aber auch für viele andere geförderte Projekte „sehr sportlich gesetzt“. „Wir würden uns wünschen, dass Fördergeber mit Blick auf den Zeitraum von vorn herein großzügiger agieren würden.“ So könne man unterm Strich nicht nur den Fördernehmern, sondern auch den Fördergebern Arbeit ersparen.