Warmer Geldregen für die Werdohler Sportvereine

+ © Spies Werdohls Marktbereichsleiter Jürgen Brill (links) und Vorstands-Mitglied Mike Kernig (rechts) übergaben Dr. Richard Müller-Schlotmann, 1. Vorsitzender des Stadtsportverbandes, und Bürgermeisterin Silvia Voßloh den Scheck in Höhe von 6500 Euro. © Spies

Werdohl - Mittlerweile ist es schon beinahe eine Tradition geworden. Wie schon in den vergangenen Jahren spendete die Sparkasse am Donnerstag an den Stadtsportverband. Das Geld wird an die Werdohler Sportvereine verteilt.