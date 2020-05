Stadtplanung und Klimaschutz: Werdohler sollen jetzt aktiv werden

Ideenkarte nutzen

+ © Witt Stadtplanerin Kathrin Hartwig und Klimaschutzmanagerin Meike Majewski bitten die Werdohler, sich Gedanken um die Entwicklung ihrer Stadt zu machen. Ideen und Kritik können im Internet auf der Ideenkarte hinterlassen werden. © Witt

Werdohl – „In Werdohl hatten die Menschen lange nicht die Möglichkeit sich so aktiv an der Stadtplanung zu beteiligen. Es ist eine Chance, die so schnell nicht wiederkommen wird. Deshalb bitten wir die Bürger darum, sich jetzt einzubringen“, erklärt Stadtplanerin Kathrin Hartwig.