Stadtklinik Werdohl: Zwei weitere Corona-Fälle

Alle Mitarbeiter und Patienten getestet

In die Werdohler Stadtklinik gibt es weitere Corona-Fälle.

Die Zahl der Corona-Fälle in der Stadtklinik in Werdohl wächst. Nachdem am Mittwoch im Rahmen einer routinemäßigen Testung bei einem Mitarbeiter und zwei Patienten einer Station eine Covid-19-Infektion festgestellt wurde, sind alle Patienten und Mitarbeiter der Klinik auf das Coronavirus getestet worden.