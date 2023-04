Endlich wieder Stadtfest: Stände können reserviert werden

Von: Volker Griese

Ob sich diese Kinder noch an das Stadtfest 2019 erinnern? Nach vier Jahren findet die Veranstaltung dieses Jahr wieder statt. Archi © Koll

Vier Jahre ist es mittlerweile her, dass ein Werdohler Stadtfest die Besucher in die Innenstadt gelockt hat. Die Coronapandemie hat die 43. Auflage dieser Veranstaltung bisher verhindert, aber in diesem Jahr soll sie stattfinden: Für den 3. Juni verspricht Werdohls mittlerweile nicht mehr ganz so neue Kulturmanagerin Fabienne Glänzel „Spiel und Spaß für Groß und Klein, viele Leckereien und ein tolles Bühnenprogramm“.

Werdohl – Damit das Stadtfest bunt und vielfältig werden kann, würden noch Vereine, Institutionen und andere Interessierte gesucht, die sich am Stadtfest beteiligen möchten, teilte Glänzel mit. Wer sich am 3. Juni von 12 bis 19 Uhr oder sogar bis 1 Uhr in der Nacht mit einem Stand am Stadtfest beteiligen möchte, findet dafür auf der Internetseite der Stadt Werdohl ein entsprechendes Anmeldeformular. Für eingetragene Werdohler Vereine ist die Teilnahme am Stadtfest kostenlos, gewerbliche Anbieter zahlen eine Pauschale in Höhe von 30 Euro.

„Neben dem traditionellen Stadtfest-Angebot soll der bereits vor Jahren durchgeführte Flohmarkt wiederbelebt und in die Innenstadt gebracht werden“, teilte Fabienne Glänzel weiter mit. Auch dafür kann man mit einem entsprechenden Formular, das auf der städtischen Internetseite verfügbar ist, einen Standplatz mieten. Flohmarkthändler müssen darin neben ihrem Warenangebot angeben, wie groß der Stand sein soll und ob sie einen Pavillon, ein Zelt oder Ähnliches mitbringen wollen. Für private Anbieter ist die Teilnahme am Flohmarkt, der von 12 bis 18 Uhr stattfinden soll, kostenlos.

Fragen zur Standvergabe für das Stadtfest beantwortet Fabienne Glänzel unter Tel. 0 23 92 / 91 72 47, sie ist aber auch per E-Mail an f.glaenzel@werdohl.de erreichbar.

Die Vordrucke zur Anmeldung für eine Teilnahme am Stadtfest gibt es auf der Homepage der Stadt Werdohl.