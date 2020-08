Stadtbücherei: Bestand an türkischen Medien deutlich erweitert

Werdohl - Neuer Lesestoff für Groß und Klein: Die Werdohler Stadtbücherei hat ihren Bestand an türkischen Büchern deutlich erweitert.

Möglich wurde das durch eine Spende des türkischen Elternverbands, der die Exemplare besorgt hat. Kinder- und Jugendbücher sind genauso dabei wie Romane, Biografien und Sachbücher.

„Wir haben uns umgehört, welche Bücher wir anschaffen sollen“, berichtet Belma Bektas-Kiliç, Vorsitzende des Elternvereins. So gibt es nun zum Beispiel die Bremer Stadtmusikanten oder aber Schriften von George Orwell in türkischer Sprache in den Regalen der Stadtbücherei. Während einige Bücher ganz auf Türkisch sind, finden sich in anderen die deutschen Übersetzungen.

Bücher können bald ausgeliehen werden

Die Vorsitzende übergab die Spende zusammen mit Yavuz Kiliç (Geschäftsführer) und Ali Akdeniz (2. Vorsitzender) an Büchereileiterin Katharina Bode, die sich über die Spende freute. Innerhalb der nächsten zwei Wochen sollen die neuen Bücher ausgeliehen werden können.