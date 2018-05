Stadt wirft Zirnsak raus: Mietverhältnis nach mehr als 30 Jahren gekündigt

Die Kündigung ist nicht respektlos - sondern "unterste Schublade" und ein Schlag in das Gesicht einer (um die "Erziehung" sicherlich hunderter Mädchen und Jungen) sich in Werdohl überaus verdient gemachten Familie.

So geht man Seitens der Stadt also mit jahrzehntelangen Mietern einer städtischen Immobilie um, deren Räume, ob ihrer "Nicht-Attraktivität" für Industrie, Handel und Gewerbe mit wohl ziemlicher Gewissheit keinen anderen Mieter als die Sportschule gefunden hätten.

Es ist eine Schande, wie hier mit einer Familie (bzw. einem Mieter) umgegangen wird. Vielmehr hätte diese ob der im Artikel nachzulesenden Leistungen umfassende Anerkennung verdient.

Respekt kann ich nur Rudolf Zirnsak entgegenbringen -