Ehemaliger Spielplatz steht zum Verkauf

+ © Witt Das ehemalige Spielplatzgelände an der Wallgrabenstraße steht zum Verkauf. © Witt

Werdohl - „Wir würden lieber heute als morgen mit der Sanierung des Spielplatzes an der Meilerstraße beginnen“, stellt Fachbereichsleiter Bodo Schmidt fest. Immer wieder, so berichtet er, gebe es diesbezüglich Anfragen an die Stadtverwaltung.