Werdohler Kindergarten öffnet bald von 6 bis 18 Uhr

Vaia Nasta (rechts) – hier mit Erzieherin Silke Schuster – leitet das Familienzentrum Momo seit knapp einem Jahr. Sollte der Rat zustimmen, wird sie gemeinsam mit ihrem Team und drei zusätzlichen Halbtagskräften das neue Betreuungskonzept umsetzen.

Werdohl - Die Verwaltung der Stadt Werdohl und die Kommunalpolitiker wollen berufstätigen Eltern stärker unter die Arme greifen: Die Kita Momo Am Heideberg in Eveking soll demnächst in der Zeit von 6 bis 18 Uhr geöffnet sein.