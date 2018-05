E-Fahrzeuge aufladen bald auch in Werdohl?

+ © Griese Dirk Depping, Kundenberater von Enervie, erläuterte die Möglichkeiten zum Aufladen von E-Fahrzeugen. © Griese

Werdohl - In anderen Städten gibt es sie schon, jetzt beschäftigt sich offensichtlich auch die Stadt Werdohl mit der Bereitstellung von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung (Ustea) hat am Dienstagabend Dirk Depping, Kundenberater des Energieversorgers Enervie, verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt.