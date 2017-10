Neue Farbe für die Vordächer in Werdohl

Geschäfte in der Innenstadt

+ © Griese Die Stadtkonstruktion der Vordächer in der Fußgängerzone ist in die Jahre gekommen. © Griese

Werdohl - Geht es nach der Stadtverwaltung, so sollen das Stadtmobiliar und die Vordächer vor den Geschäften in der Innenstadt eine neue Farbe erhalten. Einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet Fachbereichsleiter Thomas Schroeder dem Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung (Ustea), der am Montag, 9. Oktober, um 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses zusammentreten wird.