Stadt ruft Polizei zur FSV-Jugend

Ich finde es sehr traurig und beschämend das solche Leute bei uns in der Verwaltung sitzen die für mich eigentlich die Verpflichtung haben solche Vereine zu unterstützen und ein Stück weit dankbar sind das die Jugend beschäftigt und gefördert wird und gewisse Sachen wie Sozialverhalten Zusammenhalt Integration oder einfach nur Spass in der Gesellschaft vermittelt wird

Aber das alles ist selbstverständlich da die Stadt in diesen Bereichen auch so viel zu bieten hat

Wenn ich mir die verkorkste Gesellschaft so anschaue sollte das nicht selbstverständlich sein wenn ich das betrachte und mir den heutigen Egoismus oder generell das Verhalten der Menschen betrachte in Sachen Respekt Umgang und das alltägliche miteinander sollte man doch stolz und froh sein wie sich das ganze bei der FSV und anderen Vereinen entwickelt

Aber wenn wundert's wenn man so unfähige Leute in Positionen sitzen hat die sich auf persönliche Sachen beziehen anstatt ihre Aufgabe richtig wahr zu nehmen und mit anzupacken um das ganze zu fördern

Das traurige daran ist das solche Leute durch unsere Steuergelder auch noch bezahlt werden

Entlohnt will ich an dieser Stelle nicht sagen weil Lohn für mich Arbeit voraussetzt

Ich kann an dieser Stelle nur an alle appellieren die das genauso sehen ihre Meinung auch ganz klar zu positionieren und kundzutun

Zusammen sind wir stark es wird Zeit die Ärmel hochzukrempeln

Damit sind nicht nur die Eltern Kinder und verantwortlichen der FSV gemeint

Ich spreche damit alle Vereine oder besser gesagt die ganze Gesellschaft an

Der Einsatz der Bürgermeisterin ist sehr lobenswert ich denke das sie auch nicht ganz glücklich ist mit solchen Leuten zusammen zu arbeiten auf mich hat sie immer einen sehr menschlichen Eindruck gemacht und ist glaube ich eine ganz Liebe die sich das auch anders wünscht

Ein miteinander wäre ihr lieber

Das ist meine Meinung und mein Eindruck von ihr

In diesem Sinne

Revolution