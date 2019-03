Das Pflaster auf dem Brüninghaus-Platz soll mehr aushalten

Stadt Werdohl lässt die Fugendichte bestimmen

+ © Heyn Udo Swat von der Firma Fugensonde Metzing misst die Dichte des Materials auf dem Brüninghaus-Platz. Bauingenieurin Nina Hoffmann und Thomas Schmidt von der Tiefbauabteilung der Stadt schauen als Auftraggeber interessiert zu, Marvin Siebers (rechts) vom Gutachterbüro PTM überwacht die Sondierungsarbeiten. © Heyn

Werdohl – Immer wieder lässt Udo Swat das Gewicht an einer Führung heruntergleiten, die Stahlrolle schlägt den genau austarierten Dorn immer tiefer in die Fuge zwischen zwei Pflastersteinen auf dem Brüninghaus-Platz. Bauexperten der Stadt Werdohl schauen interessiert zu. Swat setzt das metallene Gerät an immer neuen Stellen an, schaut auf die Messeinheit am Gerät und auf sein Smartphone. Nebenan ist die Firma Ossenberg dabei, den Untergrund des Pflasters nachzuarbeiten.