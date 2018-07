Stadt ändert Richtlinien: Tagespflege wird attraktiver

Werdohl - „Wer als Tagesmutter, beziehungsweise Tagesvater arbeiten möchte, muss nicht wer weiß was zuhause auffahren, um den Kindern möglichst viel bieten zu können“, sagt Daniela Wall von der Awo.

Gemeinsam mit Kirsten von der Crone, der Leiterin des Werdohler Jugendamtes, wirbt sie für diese interessante Tätigkeit, und erklärt: „Die Arbeitsbedingungen für Tagespflegepersonen haben sich durch die neuen Richtlinien deutlich verbessert.“

Bisher konnten Tagesmütter nicht mit einem festen Einkommen rechnen, da von der Stadt nur die Stunden vergütet wurden, die auch tatsächlich für die Betreuung aufgewendet wurden. War beispielsweise einer der Schützlinge krank, bedeutete das für die Tagesmutter einen Verdienstausfall. „Das ist nun anders“, erklärt Kirsten von der Crone. Tagespflegepersonen würden jetzt auch in der betreuungsfreien Zeit pauschal nach der Anzahl der gebuchten Stunden bezahlt. Diese Regelung gilt für 14 Tage. „In der Praxis heißt das, eine Tagesmutter kann auch einmal für zwei Wochen Urlaub machen und bekommt ihr Geld weiter“, erläutert die Jugendamtsleiterin.

Lehrgang muss nicht mehr vorfinanziert werden

Um die Tätigkeit attraktiver zu gestalten und den Einstieg für Interessierte zu erleichtern, müssen diese den Qualifizierungslehrgang jetzt auch nicht mehr vorfinanzieren. „Wer die Voraussetzungen erfüllt und sich für einen Kursus angemeldet hat, kann die Kosten in Höhe von circa 500 Euro schon im Vorfeld vom Jugendamt erstattet bekommen“, erklärt Daniela Wall. Wichtig sei, dass sich die Tagespflegeperson mindestens für ein Jahr dazu verpflichtet, im Auftrag der Stadt Werdohl tätig zu werden.

Die Verantwortlichen der Stadt und der Awo hoffen, durch die Neuerungen neue Tagespflegepersonen gewinnen zu können. Bisher betreuen sechs Tagesmütter Kinder aus Werdohl – vier von ihnen sind in Werdohl ansässig. „Bisher haben viele Eltern die Tagespflege noch nicht als Möglichkeit für sich entdeckt“, stellt von der Crone fest. Obwohl sie für diese Art der Betreuung nicht mehr zahlen müssen, als für einen Kita-Platz. Auch deshalb rechnet die Jugendamtsleiterin damit, dass Tagespflege bald stärker gefragt ist: Inzwischen stehen 53 Kinder im Alter unter drei Jahren auf der Warteliste für einen Kita-Platz. „Das Betreuungsangebot in diesem Bereich muss also dringend ausgeweitet werden“, unterstreicht sie.

Einrichtung einer Großtagespflegestelle?

Ein besonderer Gewinn für Werdohl wäre aus Sicht der Verantwortlichen die Einrichtung einer Großtagespflegestelle: Zwei bis drei Tagespflegepersonen betreuen an einem Ort bis zu neun Kinder. „Das ist möglich, wenn eine der Beteiligten über eine pädagogische Vorbildung verfügt oder mindestens schon drei Jahre als Tagespflegeperson gearbeitet hat“, erklärt Daniela Wall.

Grundsätzlich berät sie gerne alle Frauen und Männer, die sich für die Tätigkeit als Tagespflegeperson interessieren: „Auch nach der Ausbildung stehe ich als Ansprechpartnerin und bei Problemen gerne zur Verfügung.“ Ein Qualifizierungs-Kursus beginnt im Herbst in Lüdenscheid bei der AWo, Anfang 2019 ist ein weiterer Lehrgang bei der VHS in Lüdenscheid geplant.

Daniela Wall ist unter Tel. 01 73 /2 73 12 83 erreichbar, persönlich donnerstags von 9 bis 11 Uhr im Awo Kindertagespflegebüro in der Kita Gernegroß. Izabela Schmidt vom Jugendamt Werdohl erteilt unter Tel. 0 23 92 /91 72 53 Auskünfte zu Verdienstmöglichkeiten in der Tagespflege.