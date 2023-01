Lenne-Pegel übersteigt kritische Marke: Parkplatz gesperrt

Ergiebiger Dauerregen im Kreisgebiet

Mit neuen Drehschranken haben Mitarbeiter des Baubetriebshofs der Stadt am Donnerstagnachmittag den Parkplatz an der Goethestraße abgesperrt.

Die Wassermassen der Lenne haben in den vergangenen Tagen deutlich zugenommen. Der Baubetriebshof der Stadt war am Donnerstgmorgen noch entspannt und sah keine akute Hochwassergefahr. Wenige Stunden später mussten die Mitarbeiter aber doch aktiv werden.

Werdohl – An dem für Werdohl maßgeblichen Lennepegel in Rönkhausen näherte sich der Wasserstand seit Mittwoch allmählich dem ersten Informationswert von 1,90 Meter. Diese Meldestufe bedeutet, dass ein Gewässer über die Ufer tritt, dass land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden und leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen auftreten können.

Wenn der Pegel von 1,90 Meter erreicht ist, sperrt die Stadt normalerweise den Parkplatz an der Goethestraße. Am Donnerstagmittag stand die Lenne in Rönkhausen bei etwa 1,85 Meter. Für Dominic Winterhoff, Straßenmeister beim städtischen Baubetriebshof, war das noch kein Grund, aktiv zu werden: „Wir behalten das im Auge und haben auch eine Bereitschaft ausgerufen, um im Bedarfsfall schnell reagieren zu können“, sagte er, als ein Teil des Gehweges entlang des Parkplatzes bereits unter Wasser stand und das Wasser sich auch auf den unteren Bereich des Parkplatzes auszubreiten begann.

Zwei Stunden später war der Moment gekommen: Mitarbeiter des Baubetriebshofes rückten um 14 Uhr an, um den größten Parkplatz in der Innenstadt abzusperren. Dabei setzten sie neue drehbare Schranken ein. Sie sollen es ermöglichen, den Parkplatz bei Hochwassersituationen schneller zu sperren und wieder freizugeben. Bisher waren dafür stets Absperrzaun-Elemente zum Einsatz gekommen.

In den sogenannten Trog, den Abschnitt der Derwentsider Straße unter der Stadtbrücke, läuft das Wasser erst ab einem Pegelstand von etwa 2,70 Meter. Das ist dann in der Regel mit starken Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt verbunden.

Die Lenne könnte in den nächsten Tagen noch anschwellen. Seit Donnerstagmorgen warnt der Deutsche Wetterdienst vor ergiebigem Dauerregen im Märkischen Kreis. Binnen 24 Stunden könnten um die 30 Liter Niederschlag fallen, hieß es. Infolge des Dauerregens seien unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich. Winterhoff ging aber am Donnerstag ebenso wie Baubetriebshof-Chef Martin Hempel davon aus, dass sich das Wetter wieder beruhigen wird. Hempel: „Ab Freitagmittag soll der Regen nachlassen.“

Für die Menschen im Lennetal ist immer auch der Füllstand der Biggetalsperre eine wichtige Information, um das Hochwasserrisiko einschätzen zu können. Wird sie zu voll, lässt der Ruhrverband Wasser in die Lenne ab. Die Talsperre war am Donnerstag zu 80 Prozent gefüllt. „Wenn der Ruhrverband kein Wasser ablässt, haben wir kein Problem“, sagte Winterhoff mit Blick auf die aktuelle Lage.