Mehr Geld für die Gebiete am Werdohler Stadtrand

+ © Griese Fachbereichsleiter Thomas Schroeder empfahl dem Ausschuss jetzt, die Voraussetzungen zu schaffen, um weitere Fördertöpfe anzapfen zu können. © Griese

Werdohl - Die Stadt Werdohl will ein Konzept entwickeln lassen, um die Entwicklung in den Außenbereichen voranzutreiben, nachdem zuletzt viel Geld in die Innenstadt und nach Ütterlingsen geflossen ist.