Skandal: War die Feuerwehr in "überaus desolatem" Zustand?

Herzlichen Glückwunsch Frau Vossloh,

Der Zeitung ein internes Papier der Verwaltung zu zuspielen damit dieses öffentlich wird und unserem Wehrleiter Kai Tebrün wieder mal in die Quere zu kommen. Warum gab es denn in Wirklichkeit diesen Beschaffungsstau? Weil Jahrelang Gelder der Feuerwehr blockiert wurden oder gekürzt worden und das vom Rat. 2 Gerätehäuser der Stadt sind in einem absoluten desolaten Zustand und eigentlich nicht mehr benutzbar und dieses ist schon seit mehreren Jahren bekannt. Brandschutzkleidung ist in allen Zügen nicht ausreichend vorhanden oder teilweise kaputt oder zerschlissen. Und es geht noch weiter der neue Brandschutzbedarfsplan wurde von Manfred Theile geschrieben ohne die Einbeziehung des aktuellen Wehrleiters Kai Tebrün warum dieses denn? Die Frage stellt sich hier gerade massiv. Vielleicht weil der aktuelle Wehrleiter nicht so will wie sie es oder der Rat gern hätten und dieser sich auf die Seite der Feuerwehrleute stellt? Ich glaube das dieses interne Papier der Presse bewusst zugespielt wurde um das Ansehen von Kai Tebrün zuschaden mehr nicht. Denn wenn dieses Interne Papier schon seit einem Monat exestiert warum wurde dieses nicht dem Wehrleiter vorgelegt? Aber wie man es aus unserem lieben Rathaus kennt wird dieses bestimmt nicht aufgeklärt.