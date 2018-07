Sporthalle Königsburg wird für 250.000 Euro saniert

Werdohl - Mehr als 250 000 Euro investiert die Stadt Werdohl in die energetische Sanierung der Sporthalle Königsburg.

Die Dämmung der insgesamt vier Flachdächer – neben dem großen Hallendach sind drei kleinere Anbauten vorhanden – werde circa 125 000 Euro kosten, erklärt Peter Guido Grau vom Immobilienmanagement der Stadt. Für das Wärmedämmverbundsystem an der Fassade kommen 100 000 Euro dazu, die Erneuerung von sechs Fenstern und die energetische Sanierung von zwei Anlieferungstüren soll circa 20 000 Euro kosten. „Darüber hinaus wird die Elektroabteilung des Baubetriebshofes die Beleuchtung in den Umkleiden modernisieren. Sie ist dann zukünftig präsenzgesteuert. Das wird circa 10 000 Euro kosten“, sagt Grau.

Material ist nicht entflammbar

Mit der Dachsanierung haben die Mitarbeiter der Firma Linnarz aus Lüdenscheid bereits begonnen. Die bisherige Dämmschicht, die lediglich circa sechs Zentimeter stark war, wird gegen eine moderne Dämmung mit einer Dicke von 18 bis 22 Zentimetern ausgetauscht. „Das Material ist natürlich nicht brennbar oder entflammbar “, unterstreicht Grau. Das gelte natürlich auch für die Fassadendämmung. „Es kommen Baustoffe der Baustoffklasse A1 zum Einsatz“, berichtet der Mitarbeiter der Stadt Werdohl.

+ Die Mitarbeiter der Firma Franz Linnarz GmbH & Co. KG haben mit der Sanierung der Flachdächer begonnen. Die neue Dämmung soll zwischen 18 und 22 Zentimetern stark sein. © Witt

Um das Dämm-Material möglichst einfach auf das Dach transportieren zu können, soll auf dem benachbarten Kleinspielfeld ein mobiler Kleinkran aufgestellt werden. Ursprünglich wollte die Stadt das Spielfeld während der Sanierungsarbeiten nicht sperren. „Aber nachdem das Gerüst stand, war klar, dass es einfach viel zu eng wird“, sagt Grau. Aus Verkehrssicherungsgründen ist die Nutzung des Kleinspielfelds deshalb nicht mehr möglich – ebenso wie die Nutzung der Sporthalle.

Neue Beleuchtungstechnik

Die Dämmung der Fassade übernimmt das Werdohler Unternehmen Maler Maus. Die Mitarbeiter der heimischen Tischlerei Hoffrecht bauen die neuen Fenster mit moderner Dreifachverglasung ein, und die Bauhofmitarbeiter sorgen mit dem Einbau der neuen Beleuchtungstechnik in den Umkleidekabinen für eine weitere Energieeinsparung. „Die Beleuchtung in der Sporthalle wurde bereits im Jahr 2011 mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket II erneuert. Sie ist präsenz- und Lux-gesteuert, dimmt also automatisch nach den jeweiligen Lichtverhältnissen“, erklärt Grau.

Läuft alles nach Plan, können Halle und Spielfeld im September wieder genutzt werden. „Wir hoffen, dass wir nach den Ferien fertig sind“, sagt Peter Guido Grau.