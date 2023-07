Spiel und Spaß: Werdohler Kinderspaß hat begonnen

Von: Volker Griese

Sportlich ging es zu beim Kinderspaß am Donnerstag. 30 Kinder vergnügten sich in der Köstersberg-Turnhalle bei Bewegungsspielen. © Griese

Die erste Woche des Werdohler Kinderspaßes, der in diesem Jahr unter dem Motto „Sommer-Camp“ steht, ist vorüber – und sie war vollgestopft mit Aktionen.

Werdohl – Seit Montag hatten 30 Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren jede Menge Spaß. Aufgrund des etwas unbeständigen Wetters musste das Organisationsteam um Jugendpflegerin Anna-Katharina Reith zwar mitunter improvisieren, den Mädchen und Jungen machte das aber offensichtlich überhaupt nichts aus. Denn Langeweile, das war garantiert, kam zu keinem Zeitpunkt auf. Die Kinder haben in Batiktechnik T-Shirts gestaltet und selbst ein Lippen-Peeling hergestellt, sie haben Fischerhüte bemalt und Muschelketten gebastelt.

Überhaupt stand Basteln hoch im Kurs: Mit etwas Erde und Blumensamen legten die Kinder in Gläsern den Grundstein für einen kleinen Wald, der auch noch mit einem Mini-Dinosaurier dekoriert wurden. Andere Gläser verwandelten sie mithilfe von Wasser, Speiseöl, etwas Farbe und Reinigungstabletten in sprudelnde Lavagläser. Sogar um das Mittagessen kümmerten sich die Kinder teilweise selbst, beispielsweise, indem sie Pizzateig zubereiteten.

Den Donnerstag verbrachten die jungen Werdohler teilweise in der Turnhalle am Köstersberg, wo sie sich bei verschiedenen Spielen vergnügten. Dort äußerten sich die sechsjährige Lena und die elfjährige Emily begeistert über das Ferienspaßprogramm, konnten aufgrund der Vielzahl an interessanten, kurzweiligen und spannenden Unternehmungen aber gar keinen Favoriten benennen. „Einfach alles“ habe ihnen gefallen, versicherten sie auf Nachfrage.

Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung des Programms erhält Jugendpflegerin Reith nicht nur von drei hauptamtlichen Kräften der Werdohler Jugendeinrichtungen, sondern auch wieder vom Schulsozialarbeiter Tobias Chylka und seinen Praktikanten der Albert-Einstein-Gesamtschule sowie von der 21-jährigen Larissa Koch. Sie hat nach eigenem Bekunden früher selbst gerne am Werdohler Kinderspaß teilgenommen und studiert mittlerweile in Siegen soziale Arbeit. Die Aktionswochen in ihrer Heimatstadt nutzt sie, um theoretisches Wissen in der Praxis umzusetzen.

Am Freitag ging also der erste Teil der Aktionswochen für 30 Kinder zu Ende. Vorbei ist der Kinderspaß damit aber noch lange nicht. 150 weitere Mädchen und Jungen warten noch darauf, sich auch mit Altersgenossen die Ferienzeit angenehm zu vertreiben. Von montags bis freitags ist nämlich auch in den nächsten fünf Wochen noch täglich von 8 bis 16 Uhr Programm. „Damit sind wir praktisch ausgebucht“, vermeldete Anna-Katharina Reith, Nachmeldungen seien nur in besonderes begründeten Notfällen noch möglich.