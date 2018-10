Gelenkbus-Fahrer verirrt sich in Eveking

+ © Blum Ein Gelenkbus hatte sich am Sonntag in die Mühlenschlad verfahren. Erst nach rund sieben Stunden hatte er mit Hilfe eines Abschleppunternehmens den Weg zurück auf die Bundesstraße 236 geschafft. © Blum

Werdohl - Ein festgefahrener Gelenkbus hat am Sonntag in Eveking für reichlich Wirbel gesorgt. Rund sieben Stunden dauerte es, bis das lange Gefährt seine Fahrt fortsetzen konnte. Was für den Fahrer einem Albtraum gleichgekommen sein dürfte, war für die Anwohner eine unterhaltsame Angelegenheit: Viele verfolgten das Schauspiel mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Belustigung.