SPD-Politiker Özdemir kritisiert die Ditib

Werdohl - Mit den Themen Einwanderung und Sicherheit war die SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Freitag in ihrem Wahlkampf am Donnerstag nach Werdohl ins Vier Jahreszeiten gekommen. Dazu hatte sie den in Duisburg geborenen SPD-Politiker Mahmut Özdemir eingeladen, der in Berlin im Innenausschuss sitzt. Es wurde ein spannender Abend, weil die pragmatischen Ansichten des Juristen Özdemir nicht immer auf Zustimmung des Publikums stießen.