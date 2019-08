Lukrative Altverträge

Prämiensparen

+ © Birke Lohnt sich: Beim Prämiensparen der Sparkasse gibt es hohe Zinsen. Die Sparkasse Nürnberg hatte bestehende Verträge einfach gekündigt – und damit viele Kunden verunsichert. In Werdohl ist das nicht geplant. © Birke

Werdohl - „Bei uns bleibt alles so, wie es ist.“ Mit diesen Worten beschwichtigt Tomislav Majic, Marketingchef der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis, verunsicherte Kunden des Geldinstitutes. Sein Volksbank-Kollege Thomas Sommer äußert sich ähnlich: „Wir bieten das Produkt nicht mehr an. Bestehende Verträge lassen wir auslaufen, an Kündigungen wird nicht gedacht.“