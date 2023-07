Sparkasse und Volksbank nehmen Stellung zu fehlenden Tagesgeldangeboten

Von: Georg Dickopf

Wer sparen will, findet bei der heimischen Sparkasse und der Volksbank diverse Anlagemöglichkeiten, aber keine Angebote im Tagesgeldbereich. © DPA

Der Leitzeins wird einmal mehr erhöht, doch in Sachen Tagesgeld kommt die Erhöhung bei Kunden der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis und der Volksbank in Südwestfalen nicht an. Beide Banken bezogen Stellung zu den fehlenden Tagesgeldangeboten.

Lennetal – Wer in diesen Tagen einen größeren Geldbetrag zur Verfügung hat und mit einem Tagesgeldkonto liebäugelt, findet in der heimischen Bankenlandschaft nur bei der Commerzbank ein entsprechendes Angebot. Bei der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis und bei der Volksbank in Südwestfalen findet man keine Hinweise auf Tagesgeldangebote, die sich in der Niedrigzinsphase nicht lohnten, und mit Angeboten um 3 Prozent (für sechs Monate) zwar auch deutlich unter der Inflationsrate liegen, aber dennoch für manche Kunden eine Möglichkeit bieten, das Geld gewinnbringend zwischenzuparken.

Leitzins neun Mal erhöht

Seit Juni 2022 wurde der Leitzins bereits neun Mal erhöht. Die Banken bekommen heute selbst 3,75 Prozent, wenn sie Geld bei der Europäischen Zentralbank parken. Vor diesem Hintergrund wollten wir vom Sparkassen-Vorstandsvorsitzenden Kai Hagen und vom Volksbank-Sprecher Benjamin Sekavcnik wissen, wie man dort zum Thema Tagesgeld steht.

Wann können die Kunden in der Region bei Ihnen mit attraktiven Tagesgeldangeboten rechnen? Und wenn nicht, warum nicht?

Das sagt die Sparkasse

Kai Hagen: Im Bereich der Einlagen bieten wir bereits seit dem letzten Jahr attraktive Zinsen bei Termineinlagen. In der Konditionierung orientieren wir uns selbstverständlich an dem jeweiligen Zins auf Einlagen bei der EZB. Hierauf rechnen wir eine Bankenmarge. Selbstverständlich bieten wir auch viele Alternativen hierzu an, denn wir können – genauso wie in der Nullzins- bzw. Minuszinsphase – auch heute feststellen, dass die Realverzinsung negativ ist. Diese Feststellung betrifft gleichermaßen die Sparkassenbriefe, die wir für den Laufzeitenbereich bis zu 5 Jahren anbieten.

Der Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Kai Hagen. © Dickopf

In der Minuszinsphase sind wir auf der Finanzierungsseite unseren Kundenwünschen nach einer langen Zinsfestschreibung von mindestens 10 Jahren in jedem einzelnen Fall nachgekommen. Hiervon profitieren unsere Kunden noch über lange Jahre. Diese Bilanzstruktur verbietet es bisher, in der Breite Tagesgeldverzinsungen einzuführen. Dieses Phänomen betrifft im Übrigen große Teile unserer Branche.

Das sagt die Volksbank

Benjamin Sekavcnik: Die EZB hat mit der sogenannten Zinswende im Sommer 2022 die historische Ära der Null- bzw. Negativzinsen beendet. In dieser Phase hat die Volksbank besonnen gehandelt und den Negativzins an ihre Kunden erst zeitverzögert und auch nur ab bestimmten hohen Einlagesummen in Form von Verwahrentgelten weitergegeben; Geldanlagen in üblichen Größenordnungen blieb das sogenannte Verwahrentgelt ganz erspart.

Ist bei der Sparkasse oder Volksbank ein Tagesgeldprodukt geplant?

Kai Hagen: Über zeitlich befristete Lockangebote im Neukundengeschäft haben wir in diesem Zusammenhang nie nachgedacht, benachteiligen sie doch die Einlagen unserer treuen Stammkundschaft.

Benjamin Sekavcnik: Mit unseren Konditionen verfolgen wir nicht den Zweck, mit kurzfristiger Werbewirkung Neukunden gewinnen bzw. in kurzer Zeit Einlagen generieren zu wollen. Solche Aktionen befördern das Zins-hopping, also das kurzfristige Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Angeboten und Anbietern.

Volksbank-Sprecher Benjamin Sekavcnik. © Volksbank in Südwestfalen

Die Volksbank zielt mit ihrem Geschäftsmodell seit jeher allerdings auf eine langfristige Kunden- bzw. Mitgliederbeziehung ab. Die Volksbank in Südwestfalen bietet im Bereich der Geldanlage ein breit gefächertes Festgeld-Angebot mit Laufzeiten von einem bis zu 60 Monaten an. Dieses Angebot haben wir seit Sommer 2022 sukzessive auf- und ausgebaut.

Und wir machen unsere Kunden auch aktiv auf die attraktiven Optionen aufmerksam – zum Beispiel durch Informationen in unserem Online-Banking und in vielen direkten Kundengesprächen. Ein Tagesgeld bieten wir nicht an. Wir sind vielmehr überzeugt, dass wir mit den Festgeldern für sehr viele unterschiedliche Kunden eine attraktive Möglichkeit für kurzfristige Geldanlagen geschaffen haben. So bieten wir für ein Jahr zurzeit (Stand 27. Juli) 2,7 Prozent bis 3,25 Prozent. Für einen Monat 1 bis 2,6 Prozent.

Die sehr positive Resonanz unserer Kunden und Mitglieder ist eine schöne Bestätigung. Allein seit Jahresbeginn verzeichnen wir einen Zuwachs bei Festgeldern von 150 Prozent. Aktuell ist der Bestand bei knapp 650 Millionen Euro – Tendenz weiter steigend. Wir empfehlen Anlegern, sich dieses Zinsniveau für einen längeren Zeitraum zu sichern, da der Zinshöhepunkt nahe scheint, und haben daher das Angebot bis auf eine fünfjährige Anlagedauer ausgedehnt. Auch Wertpapiere können eine sinnvolle Lösung sein.

Wie stark haben sich die Kreditzinsen bei Ihnen seit der Leitzinserhöhung entwickelt?

Kai Hagen: Bei den Kreditzinsen können wir feststellen, dass es eher seitwärts geht. Das bedeutet, wir waren in dem zeitlich gesehen breiten Tal der Niedrigstzinsphase in der Baufinanzierung bei Zinssätzen von gut 1 Prozent pro Jahr, während es heute eher 4 Prozent sind. Auf der Gegenseite ist die Verzinsung von Sparkassenbriefen bei der Vereinigten Sparkasse von damals 0 Prozent auf mittlerweile bis zu 3 Prozent pro Jahr gestiegen. Hieran lässt sich der direkte Zusammenhang zwischen der Einlagen- und der Finanzierungsseite ablesen.

Der ungewöhnlich schnelle Anstieg des Zinsniveaus hat insbesondere im Jahr 2022 auch die Kreditwirtschaft spürbar belastet und sich auf die Anzahl der Baufinanzierungen der Kreditinstitute niedergeschlagen. Wir glauben heute, dass im Kurzfristbereich der höchste Punkt nahe ist und gehen davon aus, dass wir ab 2024 Zinssenkungen sehen werden.

Benjamin Sekavcnik: Im Baufinanzierungsgeschäft hat die Zinswende bereits im Frühjahr 2022 eingesetzt. So lag beispielsweise im Januar 2022 der Zinssatz für einen Immobilienkredit mit zehn Jahren Laufzeit bei etwa einem Prozent – heute liegt er bei etwa vier Prozent.