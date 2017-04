Wohin mit den Alten?

+ © Griese Woge-Geschäftsführer Ingo Wöste lieferte dem Sozialausschuss am Dienstag Impulse für seine Diskussion über den demographischen Wandel in Werdohl. © Griese

Werdohl - Aktuelle Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung in den nächsten 20 Jahren, aber auch die Entscheidung des Rates, ein städtisches Grundstück am Grasacker zum Neubau einer Feuerwache zu nutzen, anstatt dort Seniorenwohnungen zu errichten, haben im Rathaus ein altes Thema wieder auf die Tagesordnung gebracht: die demografische Entwicklung Werdohls. Am Dienstag befasste sich der Sozialausschuss damit.