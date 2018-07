Was ist sonntags erlaubt, was ist verboten in Werdohl?

+ Gegen ein gut gebräuntes Steak ist auch am Sonntag in Werdohl nichts einzuwenden. Allerdings: Grillmeister müssen schon darauf achten, ihre Nachbarn nicht „erheblich zu belästigen“, wie es Ordnungsamtsleiterin Andrea Mentzel formuliert.

Werdohl - Sonntag ist Zeit. Da hat man mal die Gelegenheit, all das zu tun, was in der stressigen Arbeitswoche liegen geblieben ist. Aber ist das denn dann auch erlaubt? Die Bibel sagt: „Aber am siebten Tage sollst Du ruhen.“ Was ist erlaubt am Sonntag in Werdohl – und was ist verboten?