Kein Kinderarzt in Werdohl: Kassenärztliche Vereinigung erreicht nichts

Sitz Ende 2018 frei geworden

+ © Hochstein Ein Bild aus Zeiten vor Corona: Der Plettenberger Kinderarzt Michael Achenbach untersucht ein Baby. Der Kinder- und Jugendmediziner aus der Nachbarstadt ist vollständig ausgelastet und kann keine weiteren Patienten aufnehmen. © Hochstein

Werdohl – Kein Kinderarzt in Werdohl? Überlaufende Kinderarztpraxen in den Nachbarstädten? Nicht nur Jugendamtsleiterin Kirsten von der Crone und Frank Jardzejewski, der Vorsitzende des Werdohler Jugendhilfeausschusses, sehen die Kassenärztliche Vereinigung in der Verantwortung, wenn es darum geht, den Ende 2018 frei gewordenen Sitz von Dr. Zati Altay neu zu vergeben. Doch was genau kann die Behörde für Werdohler Eltern tun?