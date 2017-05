18-Jähriger wirft in Ütterlingsen Pfannen vom Dach

+ © Volker Heyn Die Polizei hat die Berliner Straße in Ütterlingsen gesperrt, die Einsatzkräfte haben sich in den Hintergrund zurückgezogen. © Volker Heyn

Werdohl - (UPDATE 0.30 Uhr) Ein offensichtlich unter Drogen stehender 18-jähriger Mieter einer Wohnung der Woge in Ütterlingsen sitzt am Montagabend seit Stunden auf dem Dach und wirft Pfannen herunter. Auch weit nach Mitternacht ist die Situation immer noch unverändert. Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot in der Siedlung. Der Mann spricht wirr in deutscher und polnischer Sprache. Das Sprungtuch hat er schon mit Pfannen vollgeworfen.