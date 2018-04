Ein Sommertag im Frühling in Werdohl

Werdohl - Die Werdohler haben den bislang wärmsten Tag des Jahres am Donnerstag in vollen Zügen genossen. Die Menschen saßen im Eiscafé unter freiem Himmel, bummelten über den Wochenmarkt oder suchten Erfrischung im kühlen Nass.

28 Grad zeigte das Thermometer an einem Schattenplatz im Alten Dorf, sogar 34 Grad heiß war es auf der sonnigen Freiheitstraße. So warm wird es hierzulande selbst im Sommer nur selten. Grund genug also, den Tag nach Möglichkeit im Freien zu verbringen.

Auf dem Brüninghaus-Platz entlockten Sonnenstrahlen und steigende Temperaturen den Sumpfeichen die ersten zartgrünen Blätter. Die Ende 2016 gepflanzten Laubbäume treiben damit in diesem Jahr verhältnismäßig früh aus. Üblicherweise werden Eichen erst im Mai grün. Schlechtes Omen: Ein frühes Austreiben der Eiche bringt eine Bauernregel („Grünt die Eiche vor der Esche, hält der Sommer große Wäsche.“) mit einem verregneten Sommer in Verbindung.

Es ist bunt geworden unter den Bäumen

Auch unter den Bäumen auf dem Brüninghaus-Platz ist es mittlerweile bunt geworden: Auf Initiative von Floristmeister Carsten Fromm haben mehrere Werdohler für die Frühjahrsbepflanzung mit Hornveilchen gesorgt. Der Garten- und Landschaftsbauer Uwe Schemberg, Elektro-Hinse, das Bistro Baroque und die Werdohler Bürger-Gemeinschaft (WBG), Gudrun Rudewig sowie die Familien Betker, Groll und Fenner haben die Blumen zur Verfügung gestellt, um die Baumscheiben in bunte Farbtupfer zu verwandeln.

Nur wenige Meter entfernt suchten Kinder Abkühlung im Wasserspiel: Vergnügt sprangen sie zwischen Wasserfontänen hin und her. Dass sie dabei bis auf die Haut nass wurden, schien sie überhaupt nicht zu stören. Vielmehr genossen sie diesen ersten Sommertag mitten im Frühling.