Sommerkonzert am Riesei

Jugendsinfonieorchester

+ © Krumm Das Jugendsinfonieorchester der Musikschule Lennetal gab am Sonntag sein großes Sommerkonzert im Festsaal Riesei. Das Programm reichte dabei von einem Marsch bis hin zu Filmmusiken. © Krumm

Werdohl - Es war kein Tag für lange Aufenthalte in geschlossenen Räumen, doch das Jugendsinfonieorchester der Musikschule Lennetal bot am Sonntag unter der Leitung von Andreas Regeling beim Sommerkonzert einiges, um den Besuchern den Aufenthalt im Festsaal Riesei so angenehm wie möglich zu machen.