Sommerfrische am Lennestrand in Werdohl

Werdohl - Sommer, Sonne, blauer Himmel – ein idealer Tag um am neuen Lennestrand zu liegen. Wie nehmen ihn die Werdohler an? Wir haben uns umgeschaut.

Einsam stehen sie auf dem Sand. Beachtung schenkt ihnen niemand so wirklich. Nicht die Passanten, die am Lenneufer entlang schlendern. Nicht die Vögel, die in einiger Entfernung landen. Und auch nicht der Arbeiter, der mit einem Besen den Boden um die Bank am Strand säubert.

Die Schuhe zeugen davon, dass vor einiger Zeit jemand am Lennestrand gelegen hat. Oder zumindest seine Schuhe dort entsorgte. Es ist 10.49 Uhr. Der erste Ferientag in NRW. Die Sonne strahlt vom Himmel, es ist heiß. Das richtige Wetter, um gemütlich am Lennestrand zu liegen. Sollte man meinen. Doch so richtig scheint sich um diese Uhrzeit niemand für die neue Attraktion zu interessieren.

Kinder vergnügen sich am Wasserspielplatz

Einige Meter weiter am Wasserspielplatz vergnügen sich ein paar Kinder. „Wasser geht bei Kindern immer“, sagt Mutter Edith Laudin. Entspannt beobachtet sie ihren Sohn Julian, der mit einer Pumpe Wasser fördert. Auch zwei weitere Jungen gesellen sich dazu, klettern über die Steine, die im Bachlauf stehen.

Dann läuft ein älteres Ehepaar am Zaun vorbei. Es stoppt kurz, guckt rüber. „Oh mein Gott“, entfährt es der Frau. Auch der Mann schüttelt leicht den Kopf. Magrit und Winfried Schürholz gehen oft am Lenneufer spazieren.

„Das hätte man einfacher haben können“

Die Idee einen Wasserspielplatz zu bauen, finden sie gut. Aber zu umständlich umgesetzt. „Es hätte doch auch ein Bachlauf mit einer Pumpe genügt“, sagen sie. „Das hätte man einfacher haben können.“

Die Rentner gucken noch etwas und gehen weiter, auch die spielenden Kinder müssen nach Hause. Der Strand „könnte etwas größer sein“

Inzwischen ist es 12.15 Uhr. In der Sonne ist es beinahe unerträglich warm. Am Spielplatz ist nun kaum noch jemand. Am Lennestrand hat es sich jedoch eine Gruppe bequem gemacht.

Während die Kinder im Sand spielen, liegen die beiden Mütter im Schatten. Sarah Koss ist eine von ihnen. Dass es an der Lenne einen Strand gibt, findet sie gut. „Er könnte aber etwas größer sein“, erklärt sie. „Ich dachte, dass der Sand bis zum Ufer geht.“

Die Kinder scheint das allerdings wenig zu stören. Als sie gerade eine Sandburg bauen, schwimmt eine Entenfamilie vorbei. Die Gruppe läuft ans Ufer, geht ein paar Schritte ins Wasser. Neugierig beobachten die Kinder die kleinen Enten. Und diese gucken neugierig zurück.

"Das dritte oder vierte Mal da“

Immer mehr Leute kommen an den Strand. Gegen 15 Uhr haben bereits mehrere Gruppen ihre Handtücher ausgebreitet. Einige Kinder schwimmen in der Lenne. „Ich bin heute bereits das dritte oder vierte Mal da“, sagt Andrea Lessow.

Und ihre Freundin Jennifer Schulze zeigt auf ihr Auto, das nur ein paar Meter auf dem Parkplatz. „Gucken sie mal auf das Nummernschild.“ Aus Gummersbach ist sie extra hergekommen, um am Lennestrand zu sitzen.

Was die beiden allerdings etwas vermissen: Sonnensegel und Toiletten. „Besonders für die drüben (am Wasserspielplatz) in der Sonne wäre ein Segel gut“, sagt Schulze. Und eine Toilette könne „ja ruhig etwas kosten“. Abgesehen davon sind sie begeistert von dem neuen Angebot. „Das ist schon toll hier“, betont Schulze und Lessow nickt zustimmend.