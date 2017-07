Erfrischendes aus Pappmaché

+ © Carla Witt Die Mädchen basteln in der Kuba Obst-Dekoration. © Carla Witt

Werdohl - Frische Früchte schmecken bei sommerlichen Temperaturen nicht nur besonders gut, sie machen sich gerade in dieser Jahreszeit auch als Dekoration ganz hervorragend. Kein Wunder also, dass die sechs Mädchen, die in dieser Woche an einem Kursus in der Kunstwerkstatt im Bahnhof teilnehmen, dieses Thema kreativ aufgreifen.