Vollsperrung der Rathausbrücke in den Sommerferien

2016 wurde die Rathausbrücke komplett saniert. In den Ferien soll sie nochmals für ein Wochenende gesperrt werden.

Werdohl - Die Rathausbrücke soll in den Sommerferien noch einmal wegen ausstehender Restarbeiten für ein Wochenende voll gesperrt werden. Darauf hat Fachbereichsleiter Thomas Schroeder am Montag während der Ratssitzung hingewiesen.

Der Landesbetrieb Straßen.NRW habe die Stadt von der geplanten Vollsperrung in Kenntnis gesetzt. „An welchem Wochenende die Brücke gesperrt werden soll, steht noch nicht fest“, sagte Schroeder am Montag in der Sitzung.

Die Sanierung der Rathausbrücke erfolgte größtenteils im Jahr 2016. Insgesamt 760 000 Euro investierte der Landesbetrieb Straßen.NRW in das Bauwerk in der Werdohler Innenstadt. Unter anderem wurden Schäden an der Brücke behoben und eine neue Ampelanlage installiert. Zudem wurde die Nutzlast der Brücke erhöht.