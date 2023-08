Skepsis gegenüber Sirenen-Abschaltung: „Ich bekomme den Alarm wenigstens mit“

Von: Maximilian Birke

Wenn es in Werdohl brennt, muss es schnell gehen. Bei bestimmten Einsatzstichworten werden die Einsatzkräfte zusätzlich zu Meldeempfänger und Handy-App derzeit noch per Sirene alarmiert. Das soll sich 2024 ändern. (Symbolfoto) © Damschen, Hartmut

Ab dem 1. Januar werden die Sirenen im Werdohler Stadtgebiet deutlich seltener erschallen. Grund dafür ist ein Runderlass des Landesinnenministeriums, in dem den Kreisen und Kommunen empfohlen wurde, zukünftig auf diesen Alarmierungsweg für die Feuerwehren zu verzichten. Das stößt auf Kritik.

Werdohl – Laut Landesinnenministerium soll es an diesem Vorstoß bislang wenig Kritik gegeben haben. In Werdohl allerdings gibt es schon einige Stimmen, die der Änderung skeptisch gegenüber stehen.

Was ist eigentlich Hintergrund des Erlasses? „Die Warnung der Bevölkerung spielt im Bevölkerungsschutz eine zentrale Rolle. Die über 6000 Sirenen in Nordrhein-Westfalen und deren Warnsignale sind dabei der primäre ,Weckruf’ zur Warnung der Bevölkerung, da sie unabhängig von der individuell zur Verfügung stehenden Technik wahrgenommen werden können“, teilt eine Sprecherin des Landesinnenministeriums auf Nachfrage mit.

„Aus diesem Grund sind die Sirenen in Nordrhein-Westfalen ein wesentlicher Baustein unserer Warninfrastruktur und müssen zweifelsfrei dem alleinigen Zweck zur Warnung vor Gefahren und Katastrophen zugeordnet werden können. Das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen hat den Kommunen daher durch Erlass vom 23. Januar 2023 empfohlen, dass das Ertönen der Sirenensignale zur Warnung der Bevölkerung mit einem Alleinstellungsmerkmal versehen sein sollte, damit im Sinne einer landeseinheitlichen Krisenvorsorge Fehlinterpretationen von Warn- und Alarmierungssignalen vermieden werden.“

Egal ob ältere Motorsirenen (hier im Bild) oder neuere elektronische Anlagen: Sie alle sollen ab 2024 nicht mehr zur Alarmierung der Feuerwehren eingesetzt werden. © Dpa

Für Werdohls Feuerwehrchef André Dreweck ist schwer vorstellbar, dass Bürgerinnen und Bürger tatsächlich Probleme damit haben, einen Feuerwehr-Alarm von der Bevölkerungswarnung zu unterscheiden. Schließlich unterscheiden sich die akustischen Signale deutlich: Während ein schnelles Auf- und Abschwellen die Bevölkerungswarnung signalisiert, wird die Feuerwehr durch drei lang gezogene (rund 15 Sekunden) Warntöne alarmiert, die durch kurze Pausen unterbrochen sind.

Dreweck befürchtet, dass die Einsatzalarme einzelne Kameraden nicht erreichen könnten, wenn sie möglicherweise ihren Meldeempfänger oder ihr Handy nicht am Mann haben oder die Geräte sich in einem Funkloch befinden. „Wenn ich die Sirene höre, weiß ich ohne Meldeempfänger zwar nicht, was genau passiert ist. Ich bekomme den Alarm aber zumindest mit, kann zum Gerätehaus fahren und erhalte dann dort genauere Informationen“, gibt Dreweck zu bedenken.

Ohne Sirenenalarm könnte es im schlechtesten Fall passieren, dass die Mannschaft zukünftig mit weniger Kameraden ausrücken muss.

Darüber hinaus verschwänden die Feuerwehr und ihre wichtige Arbeit zum Wohle der Allgemeinheit auch ein Stück weit aus der öffentlichen Wahrnehmung, glaubt Dreweck. Schließlich erregt der Sirenenalarm eine große Aufmerksamkeit und die Werdohlerinnen und Werdohler wissen: Jetzt lassen ehrenamtliche Helfer ihre Arbeit oder ihre Freizeitbeschäftigung liegen und eilen zum Gerätehaus.

Den Sirenenalarm könne man daher in gewisser Weise auch als Werbung für die Feuerwehr begreifen – und die falle nun ab dem 1. Januar weg.

Das Landesinnenministerium teilt dazu mit, dass die fachliche Auffassung, die dem Runderlass zugrunde liegt, „durch den Verband der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen (VdF) geteilt [wird], der eine gleichlautende Empfehlung ausgesprochen hat und sich für die landeseinheitliche Abschaffung der Sirenenalarmierung für Einsatzkräfte einsetzt“, so die Sprecherin.

„Insoweit ist auch darauf hinzuweisen, dass Einsatzkräfte mittels analoger oder digitaler Meldeempfänger bereits seit Jahrzehnten verlässlich, dem Stand der Technik entsprechend, alarmiert werden. Hinzugekommen sind über die Jahre hinweg redundante Alarmierungsmöglichkeiten über Apps und andere Telekommunikationsmittel, die zum Zweck der Alarmierung genutzt werden.“

Dass die Sirenenalarmierung für Feuerwehren abgeschaltet wird, heißt übrigens nicht, dass in die Infrastruktur keine Investitionen mehr erfolgen: „Mit Blick auf die herausgehobene Bedeutung der Warnung der Bevölkerung durch Sirenen fördert die Landesregierung den Ausbau der Sireneninfrastruktur durch die kommunalen Aufgabenträger alleine in diesem Jahr mit einer Sonderförderung in Höhe von insgesamt 10 Millionen Euro“, so die Sprecherin des Innenministeriums.