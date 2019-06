Sirenenalarm in Werdohl - Das steckt dahinter

[Update, 20.47 Uhr] Werdohl - Sirenenalarm ab frühen Donnerstabend in Werdohl. Dahinter steckt eine kuriose Geschichte.

Schock in der Abendstunde: Um 19.12 Uhr gingen am Donnerstag in Werdohl die Sirenen. Die automatische Brandmelde-Anlage bei der Firma Superior Industries Production Germany GmbH (ehemals Uniwheels) zwischen Lenne und B236 in Dresel hatte angeschlagen. Dazu gab es die Information, dass es in einer Produktionshalle stark qualmt, womöglich eine Verrauchung in einer Kompressoranlage.

Der Löschzug Stadtmitte rückte mit 20 Kräften aus. Als sie in die Halle kamen, sahen sie nur betriebsüblichen Fertigungsqualm. Die Suche nach einem Brandherd blieb erfolglos. Musste er auch, denn es gab gar keinen Brand. Es war ein Fehlalarm.

Langsam löste sich das Mysterium: Das benachbarte Logistik-Zentrum war aus betrieblichen Gründen stromlos geschaltet worden. Die Brandmeldeanlage hatte das als Fehler interpretiert und Alarm ausgelöst. Weil gleichzeitig Rauch aus der Produktionshalle kam, infomierten die Mitarbeiter die Feuerwehr darüber. Die musste also von einem Brand ausgehen. Den es zum Glück nie gab.

Die Feuerwehr stellte die Anlage zurück und beendete des Einsatz.

