Simple Botschaften: Christliches Musical sorgt für fast volle Friedenskirche

Von: Michael Koll

Teilen

Die Gruppe Voices for Christ sorgte für besinnliche Momente in der Friedenskirche. © KOLL

Die Zuschauer spendeten stehende Ovationen für den Chor Voices for Christ (Stimmen für Christus) am Ende des Musicals „Licht in der Nacht“. Dann sangen alle – Publikum wie Chor – gemeinsam „Oh, Du Fröhliche“. In den 90 Minuten zuvor hatten die Gläubigen in der Friedenskirche ihre Vorfreude auf Weihnachten regelrecht zelebriert. Zuschauer waren zahlreich gekommen. Das Gotteshaus bot kaum noch freie Plätze.

Werdohl – „Hört den Glockenklang, hört den Engelsang: Jesus Christus ist geboren“, sangen die zehn Frauen und drei männlichen Stimmen von Voices for Christ zu Beginn des Musicals. Eine Band mit der in der christlichen Szene sehr bekannten Musikerin, Sängerin, Arrangeurin, Musikproduzentin und in diesem Fall Chorleiterin Ruthild Eicker-Grothe aus Halver am Piano spielte dazu.

Die Wände der Kirche als Bühnenhintergrund wurden dabei in kräftigen Farben angestrahlt. Auf einer gesonderten Leinwand waren ein sternenreiches Himmelszelt oder brennende Kerzen zu sehen. Das von Eicker-Grothe selbst zusammengestellte Musical setzte sich aus klassischen und modernen Weihnachtsliedern zusammen. Mal sang das Ensemble Allgegenwärtiges wie „Stille Nacht, heilige Nacht“, dann Moderneres – teils auch in englischer Sprache – wie „Mary did you know“.

Der Chor sang zu ganz klassischen und bekannten Musical-Kompositionen ohne besondere kompositorische Überraschungen. Die Gesangsmelodien waren dabei mal pathetisch-getragen, dann bedächtig-swingend. Zwischen den Liedern wurde eine Geschichte erzählt, die sich rund um die Geschehnisse von Jesu Geburt und den darauf hinweisenden Stern von Bethlehem entwickelte. In den Fokus gerückt wurden dabei eher die Personen am Rande des Geschehens. Allzu deutlich wurde bei all diesen Erzählsträngen stets der sprichwörtlich mahnende Finger erhoben, die Moral schon fast überbetont.

Chorleiterin Ruthild Eicker-Grothe hatte das Musical selbst zusammengestellt und damit für eine fast vollbesetzte Friedenskirche gesorgt. © Agentur

Da war zum Beispiel der Baumfäller, dem nachts eine Schar Engel erscheint. „Er stand einfach da und schaute“, hieß es in der Textpassage über ihn. „Sein Messer verrostete. Der Baum blieb stehen – noch viele Jahre lang.“ Eine weitere Person, die auf diese Weise vorgestellt wurde, war eine junge Mutter mit einem blinden Sohn, der angesichts des Bethlehemer Sterns kurzzeitig glaubt, er könne doch wieder sehen. Erzählt wurde auch von einem notorischen Spieler, der manchmal zweifelt, ob es wirklich richtig ist, sogar eigene Freunde beim Würfeln zu betrügen.

Schließlich berichtete das Musical vom Sohn der Herbergsleute, in der Maria und Josef Zuflucht erhalten in der Nacht, in welcher Jesus geboren wird. Sie lagern ausgerechnet in dem Stall, in dem auch ein gerade eben geborener Esel liegt. „Das ist mein Stall, das ist mein Esel“, denkt der Sohn des Herbergsvaters eifersüchtig.

Das Musical kommt zum Schluss, ausnahmslos alles hat sich zum Guten gewendet: Der blinde Junge vom Beginn der Geschichte kann wieder sehen. Der Spieler ist geläutert. Der kleine Junge, der nicht zu seinem Esel durfte, hat seine Neidgefühle im Griff. Und der Waldarbeiter von einst ist immer noch beseelt von den Engeln. Am Ende des anderthalbstündigen Konzertes wurde hingegen klar: Der Baum wurde zwar nicht vom Waldarbeiter, aber doch noch gefällt, um aus seinem Holz ein Kreuz zu zimmern, an dem Jesus den Tod fand.