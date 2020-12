Silvester: So bereiten sich die Ordnungsämter in Werdohl und Neuenrade vor

In Werdohl und Neuenrade gibt es keine Bereiche, in denen das Zünden von Böllern und Raketen verboten ist. Allerdings appelliert Kreispolizeisprecher Marcel Dilling an die Vernunft der Menschen im Märkischen Kreis, damit niemand verletzt wird und das Fachpersonal in den Krankenhäusern nicht zusätzlich belastet wird.

© Marc Müller/dpa