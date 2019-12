Silvester: Hier wird in Werdohl, Neuenrade und Balve gefeiert

Eine Übersicht

+ © dpa Prost Neujahr: Wer in einer größeren Gruppe auf einer Party in das Jahr 2020 hineinfeiern möchte, hat in der Region zwar nicht die ganz große Auswahl, einige Möglichkeiten zu feiern gibt es allerdings. © dpa

Werdohl/Neuenrade/Balve – Diejenigen, die zum Jahreswechsel so richtig feiern wollen, müssen sich beeilen. Denn viele größere Silvesterpartys sollen in Werdohl, Neuenrade und Balve nicht stattfinden, einige Veranstaltungen sind schon so gut wie ausverkauft – und selbst in den umliegenden Städten ist das Partyangebot nicht gerade üppig.