„Ist Ihre Pistole echt?“

Polizeihauptkommissar Andreas Laubrock nahm die Schar in Empfang und führte sie herum. Diesen Wunsch der Vorschulkinder konnte er jedoch nicht erfüllen: „Wir haben gerade keine Diebe da.“

+ Emilia war sichtlich stolz, dass auch sie einmal eine echte Polizeimütze aufsetzen durfte. © Koll

Doch es gab auch so viel zu entdecken für die Mädchen und Jungen. Sie strahlten zum Beispiel alle mächtig stolz, als sie einmal eine Original-Polizeimütze aufsetzen durften. Aus dem Kindergarten kannten sie schon Polizeiuniformen, die sie dort zum Verkleiden parat liegen haben. Warum echte Polizisten heute aber nicht mehr in Grün gekleidet sind, erklärte Kommissar Laubrock. Und dass einige Jacken sogar in Gelb gehalten sind, damit die Beamten bei nächtlichen Einsätzen besser gesehen werden können, erfuhren die Kindergarten-Kinder zudem noch.